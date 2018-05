Kampf ums Kind

Einmal in der Woche, immer Donnerstag abends, darf Andreas O. seinen Sohn anrufen. Der 10-Jährige lebt schon seit mehr als anderthalb Jahren im Kinderheim. Tatsächlich sehen können sie sich aber noch viel seltener: nur jedes dritte Wochenende. Für Vater und Kind ist das eine belastende Situation. Immer wenn die gemeinsame Zeit zu Ende geht, werde der Junge traurig und in sich gekehrt, sagt der Vater. „Er fragt dann regelmäßig, wie viele Stunden wir noch haben, wann wir wieder los müssen?"

Andreas O. kämpft darum, dass sein Kind bei ihm wohnen darf. Er versteht nicht, warum das nicht geht. Vor Jahren trennten sich die Eltern, das Kind blieb zunächst bei der Mutter. Doch sie ist - je älter der Junge wird - zunehmend überfordert. Das Jugendamt schaltet sich ein. Das Gericht bestellt einen Vormund. Der macht sich ein Bild vom Vater, besucht ihn zu Hause, schaut sich das Kinderzimmer an. „Er sagte, es ist ja super hier, hat alles gelobt und gesagt, dass kindgerechtes Heranwachsen gut möglich sei“, erinnert sich Andreas O..

Doch dann die überraschende Wendung: Das Kind darf plötzlich doch nicht zu seinem Vater und landet wenig später im Heim. Für den Vater unerklärlich: "Ich habe mehrfach den Vormund befragt, aber ich habe nie eine wirkliche Antwort bekommen, dass mich irgendetwas disqualifiziert hätte in der Sache", sagt er.

Jugendamt und Gericht berufen sich bis heute auf ein familienpsychologisches Gutachten von 2015. In dem steht, dass der Lebensmittelpunkt des Kindes bei der Mutter bleiben sollte. Der Umgang zwischen Vater und Sohn aber sollte ebenfalls bestehen bleiben. Warum der Vater aber als nächster Angehöriger nicht automatisch das Kind in Obhut nimmt, erklärt sich in keiner Weise.