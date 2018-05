Missstände bei der Tierhaltung werden oftmals nur dann aufgedeckt, wenn Tierschützer heimlich in Ställe eindringen und dort filmen. Damit überschreiten sie allerdings die Grenzen des Legalen. MDR-exakt und das ARD-Magazin FAKT haben so entstandenes Material mehrfach gesendet , um Verstöße offenzulegen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) hat nun härtere Strafen bei Stalleinbrüchen angekündigt. "Wir brauchen keine selbsternannte Stallpolizei, die die Einhaltung des Tierschutzes kontrolliert", sagte die Politikerin in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sei Aufgabe des Staates, Landwirte zu belangen, die ihre Tiere schlecht hielten. "Die Sache ist ganz klar: Einbruch ist Einbruch", so Klöckner. Sie betonte, auch Tierrechtler müssten sich an Gesetze halten.

Klöckner kündigte an, dass die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode Stalleinbrüche stärker bestrafen wolle. Im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung dieses Ziel bereits festgeschrieben.

Diese Aufnahmen von einer illegalen Ferkeltötung haben Tierschutz-Aktivisten heimlich gedreht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Klöckner zufolge gehen Aktivisten oft straffrei aus, wenn sie sich Zugang zu Ställen verschaffen und dort heimlich filmen. Tierschützer werden von Landwirten meist wegen Hausfriedensbruch angezeigt, wenn sie illegal in ihre Anlagen eingedrungen sind. Anschließend muss ein Gericht entscheiden, ob die so bekannt gewordenen Tierrechtsverstöße das heimliche Eindringen in die Ställe rechtfertigen. Das Oberlandesgericht in Naumburg sprach im Februar drei Aktivisten frei, weil die örtlichen Veterinärämter Verstöße gegen den Tierschutz in einer Anlage im Bördekreis vertuscht hatten.