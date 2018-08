Christian Hirte will wissen, was los ist im Land. Er ist auf Sommerreise durch den Osten. Eine Sommerreise wie bei fast jedem Politiker - und doch anders. Es ist die erste Reise als neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung. Die Aufgabe hat der Thüringer Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium vor einigen Monaten übernommen.

Der Christdemokrat ist 42 Jahre jung, katholisch, gelernter Jurist und dreifacher Familienvater. Als neuer Interessensvertreter für den Osten möchte er einiges anders machen. Er möchte, wie er selbst sagt, als Ostbeauftragter einen "neuen Sound" setzen. Er, der in Bad Salzungen aufgewachsen ist, sagt: "Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit mehr Selbstbewusstsein die eigenen Stärken hervorstellen kann." Dem Klischee des obersten "Jammerossis" kann Hirte nichts abgewinnen. Stattdessen will er sich um positive Ausblicke für den Osten bemühen.

Austausch mit "normalen" Menschen

Christian Hirte während seiner Sommerreise im Gespräch mit einer Dozentin der Hochschule Schmalkalden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als Parlamentarischer Staatssekretär ist Hirte vor allem für den Mittelstand zuständig. Das Feld der Wirtschaftspolitik besetzt er auch am Tag seiner Sommertour, bei der ihn MDR-exakt begleitet. Hirte ist an die Hochschule Schmalkalden gekommen. Er soll vor angehenden Wirtschaftswissenschaftlern eine Gastvorlesung halten. Thema: "Der Osten - Abstellgleis oder Zukunftslabor?".



Was verspricht sich Hirte von dem Tag? Er sagt, die Zeit sei wichtig, um mit „normalen“ Menschen ins Gespräch zu kommen. „um rückzukoppeln, wie die Gemengelage in der Bevölkerung ist, und um Politik zu erklären, vielleicht auch zu rechtfertigen." Das sei in diesen Tagen nicht einfach. Hirte zählt auf, mit welchen Themen der Osten aus seiner Sicht allzu oft in den Schlagzeilen steht: "Der Osten als Hochburg der AfD oder fremdenfeindlicher Übergriffe, als Niedriglohnland, als entvölkerter, als vergreister Landstrich." Was für ihn in der Debatte viel zu kurz kommt, sei die andere, positive Sicht auf den Osten: "Der Osten als Hochburg der Selbstständigen, als Ort, an dem mehr Kinder geboren werden, der Arbeitsmarkt, wie etwa hier in der Region [Anm. d Red. Schmalkalden-Meiningen] praktisch bei Vollbeschäftigung ist."

Doch Vollbeschäftigung bedeutet für viele im Osten noch lange nicht, dass sie auch von ihrer Arbeit leben können. Ein starkes Selbstbewusstsein ist ohne gleichzeitiger Wirtschaftskraft nicht viel wert. Daran will Hirte arbeiten. Aber auch er sagt, es sei nicht realistisch, "eine zweite Siemens- oder Daimlerzentrale in Schmalkalden oder Suhl oder Erfurt zu haben." Man müsse "mit den bestehenden Strukturen - mit den mittelgroßen Unternehmen - leben und diese beim Wachstumsprozess unterstützen", so der CDU-Politiker.

Hirte will "Stimme der Ostdeutschen" sein

Hirtes Job wird oft belächelt. Ein Job, von dem so mancher gar nicht weiß, dass er existiert. Ostbeauftragter? Die Einwohner in Dermbach in der Rhön geben sich verhalten auf die Reporterfrage, wie notwendig es sei, dass es jemanden im Bundestag gibt, der sich ausschließlich um den Osten kümmert. Ein Mann sagt: "Ob er der Richtige ist? Das weiß ich nicht. Keiner kann etwas ändern dran, das ist eben so. Ob ich nun dieses Jahr die wähle oder das nächste Mal die anderen. Ändern tut sich nichts." Eine Frau sagt: "Ich glaube nicht, dass was rauskommt."