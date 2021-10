Exakt – Die Story | 6. Oktober, 20:45 Uhr im MDR-FERNSEHEN HIV – Zwischen Stigma und Vergessen

Hauptinhalt

Eine Tablette pro Tag mittlerweile reicht aus, um eine HIV-Infektion in Schach zu halten. In Deutschland muss niemand mehr an der Folgeerkrankung Aids sterben. Einerseits scheint hier „die Gefahr“ gebannt, andererseits prägen die extremen Bilder der 80er-Jahre noch immer die Vorstellungen vieler. HIV bewegt sich in einem merkwürdigen Spannungsfeld zwischen Vergessen und Stigmatisierung. „Exakt – Die Story“ fragt: Wo stehen wir wirklich? Zu sehen am 6. Oktober um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.