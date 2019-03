Exakt | 13.03.2019 Gestank in Teutschenthal: Betreiberfirma ignoriert seit Jahren Auflagen

In Teutschenthal bei Halle (Saale) stinkt es regelmäßig und extrem. Für die Anwohner ist das unerträglich. Eine Firma lagert in einer alten Kaligrube Abfälle ein und hält sich offenbar seit über zehn Jahren nicht an Auflagen.