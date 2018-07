Ein Schweinezuchtbetrieb in Sachsen-Anhalt. Eine Angestellte schlägt offenbar Ferkel tot. In einem Milchviehunternehmen liegen wochenlang tote Rinder zwischen den lebenden. Ein unerträglicher Anblick.

Mülln hatte das zuständige Veterinäramt in Stendal über die desaströsen Verhältnisse informiert. Insgesamt hätte er 17 tote Tiere auf dem Betriebsgelände entdeckt, erinnert er sich. Doch erst sechs Tage nach der ersten Anzeige kontrolliert das Veterinäramt nach Aussagen des Landkreises vor Ort. Das Ergebnis: keine Verstöße, keine toten Tiere, heißt es von offizieller Seite.

Claudia Dalbert, grüne Landwirtschaftsministerin von Sachsen-Anhalt, hingegen beteuert, dass immer wieder unangekündigte Kontrollen mit Tierschutzdienst, durch die obere Behörde durchgeführt werden. "Das ist das normale Prozedere, weil es mir wichtig ist, dass wir nichts unter den Teppich kehren", sagt Dahlbert. Wie aber kann es dann soweit kommen? Auch im umstrittenen "Schweinehochhaus" in Maasdorf herrschen schreckliche Zustände. Die Tiere sind in engen Kästen gefangen, Käfige sozusagen. "Hier werden kranke Tiere auf den Boden geschlagen, bis sie tot sind. Die hygienischen Zustände sind eine Katastrophe und aus diesem Grund stellen wir auch permanent Strafanzeigen, die immer wieder eingestellt werden", sagt Jan Peifer vom Tierschutzbüro. Selbst die übergeordnete Behörde, das Landesverwaltungsamt, hatte den zuständigen Veterinär mehrfach zu härterem Vorgehen gegen den Betreiber aufgefordert.

Durch Zufall erfahren die Tierschützer, dass der zuständige Veterinär bei Vernehmungen der Polizei eine hohe Arbeitsbelastung einräumt und zugeben hat, dass er seine Überprüfungen im Schweinehochhaus stets angekündigte. So habe der Betreiber mindestens zwei Tage Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Die Tierschützer sind entsetzt. Es könne nicht sein, dass, "weil der Amtsveterinär überfordert ist, oder keine Zeit oder keine Lust hat, hier Tausende von Tieren leiden", so Pfeifer weiter.

Inzwischen hat das Landesverwaltungsamt verfügt, dass die Kontrollen im "Schweinehochhaus" vierteljährlich und unangekündigt erfolgen müssen. Matthias Wolfschmidt von Foodwatch, der Verbraucherorganisation für Nahrungsmittel, aber sieht die staatlichen Tierkontrollen bundesweit als Problem. Veterinärämter seien politisch von den Landräten abhängig und Landräte hätten eben andere Interessen als Tierschützer, da gehe es um Gewerbesteuer und Arbeitsplätze und nicht um Tierwohl. "Das zentrale Problem in der staatlichen Tierschutzüberwachung ist, dass wir keine politisch unabhängige Kontrolle haben", sagt Wolfschmidt.

"Kranke Tiere auf geschlagen, bis sie tot sind": Schweinehochhaus in Maasdorf bei Köthen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die aber wären seiner Meinung nach dringend nötig. Veränderungen müssten also von oberster politischer Ebene kommen. Doch die Signale von dort sind andere. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) fordert, dass sogenannte Einbrüche in Ställe künftig als Straftatbestände geahndet werden sollen. Sie wollte MDR-exakt zu diesem Thema keine Auskunft geben. Klar aber ist: Der Kampf um die Bilder verschärft sich, so lange die Kontrollen zu lasch sind.