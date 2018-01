Immer wieder gibt es Meldungen über gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Heimbewohnern in Asylunterkünften. Kaum öffentlich werden dagegen Vorfälle, in denen die Gewalt von Betreuern ausgeht. Auch, weil die Opfer diese Taten so gut wie nie anzeigen.

Der ehemalige Betreuer in einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Bad Suderode, Lutz Drescher, benachrichtigte die Polizei, als er von einem Heimbewohner per Sprachnachricht erfuhr, dass ein Kollege gewalttätig gegen einen Flüchtlingsjungen gewesen sei.

Anruf bei der Polizei kostete den Job

Der ehemalige Heimmitarbeiter wies die Heimleitung mehrfach auf Vorfälle hin. Trotzdem änderte sich nichts. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Ich habe die 110 gewählt und gefragt, wie ich mich verhalten soll", berichtete Drescher. Die Polizei bestätigte ihm, er verhalte sich richtig. Sein Arbeitgeber, das VHS-Bildungswerk, sah das offenbar anders: Lutz Drescher verlor seinen Betreuerjob. Er hatte die Gewalt im Betreuerstab immer wieder kritisiert, mehrfach die Heimleitung auf Vorfälle hingewiesen und die Polizei gerufen. Unter anderem deshalb wurde er entlassen.

Lutz Drescher berichtete MDR-exakt von einem Gewaltereignis Ende Januar 2017. Nachts sei es zwischen zwei Jungen zum Streit gekommen. Ein Betreuer sei dazwischen gegangen. Drescher hatte zeitgleich Dienst: "Carsten hat Bascha angeschrien, er möchte jetzt endlich den Mund halten. Er hat ihm hier nichts zu sagen und er hat das letzte Wort. In dem Moment schnappt er ihn am Hals, dann höre ich es die Treppe runterpoltern. Unten durch den ganzen Raum, dann hat er ihn nochmal durch den Nachbarraum gezogen und hat ihn dort zur Strecke gebracht."

Ein Betreuer soll einen minderjährigen Flüchtling in Bad Suderode gewürgt haben. (Szene nachgezeichnet) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der belastete Betreuer und die Heimleiterin streiten die Vorwürfe ab, erklären sich aber bereit zum Interview. Der Betreuer sagt zu dem Vorfall im Januar 2017, als er den Jugendlichen in einen kleinen Raum hinuntergeführt habe, seien auch andere Jugendliche dabei gewesen. "Die dürften es bezeugen, dass es dort kein Würgen gab. Dass es aber durch Sprachbarrieren zu einem großen Missverständnis kam."



Flüchtlinge zeigen Gewalttaten so gut wie nie an. Stefanie Mürbe vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt meint: Die Hürden für Anzeigen nach Gewaltvorkommnissen durch Personal in Unterkünften seien zu hoch. Abhängigkeitsverhältnisse und das fehlende Vertrauen in staatliche Stellen seien ein Problem.

Weitere gewalttätige Übergriffe im Harz

Übergriffe von Betreuern soll es auch in einem Flüchtlingsheim in Wendefurth gegeben haben. Mehdi Shirazifar, ein ehemaliger Bewohner des Heims, der heute in einer eigenen Wohnung in Magdeburg lebt, berichtet von seinen Gewalterfahrungen durch das Heimpersonal. "Sie haben sofort angefangen, mich zu schlagen, es waren zwei bis drei Leute von der Security, sie haben mich so heftig geschlagen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte." Der Heimleiter soll Shirazifar mit Kabelbindern fixiert und versucht haben, die Verletzungen zu verdecken. Der vermeintliche Auslöser des Gewaltexzesses: Mehdi Shirazifar wollte mit zwei Flaschen Bier in seiner Tasche den Speisesaal betreten. Ein anderer Bewohner informierte die Polizei.

Bei dem Vorfall in der Unterkunft in Wendefurt soll Heimpersonal auf einen Flüchtling eingeschlagen haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Geflüchtete, die noch in der Unterkunft in Wendefurth wohnen, bestätigen die Berichte. Sie möchten zu ihrem Schutz anonym bleiben. Ein Opfer sagt, "ich bin seit zwei Jahren in Deutschland, aber ich habe nie erlebt, dass jemand schlägt, wie der Heimleiter das macht. Jedes mal wenn er versucht, eine Person einzuschüchtern, fixiert er mit den Kabelbindern die Hände am Rücken."



Der belastete Heimleiter will zu den konkreten Vorwürfen keine Stellung beziehen. Er teilte lediglich mit: Seiner Ansicht nach habe es keine Gewalt gegen Flüchtlinge gegeben.

Von der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Landratsamt des Landkreises Harz in Halberstadt, heißt es schriftlich, sie sehe das Gewaltpotential nicht bei Mitarbeitern der Unterkunft. Stattdessen verweist die Behörde auf "immer wieder" auftretende "körperliche Auseinandersetzungen" zwischen Bewohnern. "In solchen Auseinandersetzungen müssen dann Heimmitarbeiter und auch Sicherheitsleute eingreifen, um Schlimmeres zu vermeiden."

Bei solchen Maßnahmen kann es durchaus auch dazu kommen, dass die streitbeteiligten Parteien härter angepackt werden müssen. Landkreis Harz

Gegenüber Mitarbeitern sei es jedoch nie zu einer Anzeige gekommen.