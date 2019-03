Die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien bietet der Bundesregierung an, deutsche Kinder und Frauen zu übergeben. Das bestätigte deren in Berlin ansässige Vertreter, Ibrahim Murad, gegenüber dem ARD-Magazin „FAKT“: „Wenn die Bundesregierung sagt, okay, wir wollen sie haben, dann können wir sie übergeben“, so Murad in einem Interview mit dem ARD-Magazin „FAKT“. Logistisch sei eine Rückführung kein Problem. Die Kurden würden alle erforderlichen Vorbereitungen vor Ort treffen.

Die kurdische Selbstverwaltung kümmere sich inzwischen um fast eine Million Binnenflüchtlinge in Nord- und Ostsyrien, die in verschiedenen Lagern untergebracht seien. Das sei eine schwere Last: „Dieses Problem ist ja nicht nur unser Problem. Es ist ein globales Problem. Wenn es den politischen Willen gibt, dann können wir zusammenarbeiten und zusammen eine Lösung finden.“, so Murad im „FAKT“-Interview. Die Bundesregierung solle das Schicksal der deutschen Kinder und Frauen in den kurdischen Flüchtlingslagern endlich ernst nehmen.

Laut Murad befinden sich ungefähr 1000 ausländische IS-Kämpfer sowie 1000 ausländische Frauen im kurdischen Gewahrsam. Die Zahl der deutschen Staatsbürger bezifferte er mit rund 50, inklusive Kinder. Täglich kämen neue hinzu.

Humanitäre Lage ist katastrophal

Die innenpolitische Sprecherin der Bundesfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Irene Mihalic, forderte gegenüber „FAKT“ die Rücknahme dieser Kinder: „Die Bedingungen in den Lagern sind verheerend. Es gibt schwerwiegende Missbrauchsfälle und Fälle von Unterernährung. Humanitär ist die Lage für Kinder und Jugendlichen katastrophal. Schon allein aus humanitären Gründen wäre es eigentlich eine Verpflichtung für die Bundesregierung dafür zu sorgen, dass diese Kinder außer Landes gebracht werden. Aber natürlich auch unter Radikalisierungsaspekten ist es auf jeden Fall wichtig, dass diese Kinder nicht in terroristischen Strukturen sozialisiert werden und aufwachsen.“

Trotz mehrfacher Nachfrage habe die Bundesregierung ihr gegenüber keine schlüssige Strategie in den Fällen der Kinder erklärt. Die Bundesregierung müsse ermitteln, wie viele Kinder sich dort aufhielten, in wie vielen Fällen es bereits Sorgerechtsentzüge durch deutsche Jugendämter gegeben habe. Zumindest bei diesen Fällen habe der Staat ganz klar einen Handlungsauftrag.

Auch für Thomas Mücke vom Kompetenz-Netzwerk Deradikalisierung (Violence Prevention Network) ist es zwingend notwendig, dass die Kinder so schnell wie möglich nach Deutschland geholt werden. Nur so hätten sie die Chance ein normales Leben zu führen: „Die Situation der Kinder ist desaströs. Sie sind diejenige, die am unschuldigsten sind, sie haben nichts dazu beigetragen, in diese Situation reinzukommen. Es besteht immer konkrete Gesundheits- und Lebensgefahr für sie. Es sind ja auch schon welche gestorben. Hier gilt nur eine Sache: diese Kinder so schnell wie möglich in ein sicheres Gebiet bringen.“, so Mücke gegenüber „FAKT“.