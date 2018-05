Ulrike Kempchen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kempchen verwies darauf, dass für ein Hausverbot schwerwiegende Gründe vorliegen müssen. Denn der Heimbewohner habe Hausrecht in seinem Zimmer, und dieses könne "nicht so einfach aufgehoben werden".



Nach Angaben des Pflegeschutzbundes, er ist nach eigenen Angaben die größte Interessenvertretung für alte und pflegebedürftige Menschen in Deutschland, wurden im vergangenen Jahr durchschnittlich 20 Hausverbotsfälle pro Monat gemeldet. Einer davon ist der Fall von Britta Otzen. Diese hatte sich, so berichtete sie FAKT, mehrfach kritisch über die Betreuung ihre Mutter in einem Heim geäußert. Nachdem ihre Mutter sich bei einem Sturz eine Beckenfraktur zugezogen hatte, verlangte Otzen mehrfach Einsicht in die Pflegedokumentation. Diese erhielt sie nicht, sondern stattdessen ein Hausverbot.