Bei einer jungen Frau wird ein aggressiver Brustkrebs diagnostiziert. Doch ihre Heilungschancen sind nach Einschätzung der behandelnden Ärzte gut. Der Tumor wird vollständig bei einer Operation entfernt, die Ärzte empfehlen eine anschließende Strahlentherapie, um das Risiko eines Rückfalls zu minimieren. Doch die Frau lehnt diese Behandlung ab und entscheidet sich stattdessen für eine Behandlung nach einer homöopathischen Methode. Doch die erzielt nicht die erhoffte Wirkung. Im Alter von 33 Jahren stirbt die Frau.

Die Frau hatte sich in der Clinica Dr. Spinedi in der Schweiz behandeln lassen. Ihre Eltern berichten, dass sie nach einem Aufenthalt dort den Eindruck gemacht habe, als sei sie einer Gehirnwäsche unterzogen worden. "Sie hat alles, was klassische Medizin war, abgelehnt und hat sich nur noch in Richtung Homöopathie erkundigt und schlau gemacht. Und wollte nur noch homöopathisch sich behandeln lassen“, sagte der Vater dem ARD-Magazin FAKT. Als sie sich schließlich dann doch noch für eine herkömmliche Strahlentherapie entscheidet, ist es zu spät.

Die Klinik in der Schweiz ist für FAKT keine Unbekannte. Bereits im Juli 2017 berichtete FAKT über Behandlungsangebote der Einrichtung. Man könne Krebs rein homöopathisch behandeln, hieß es. Eine Behauptung, die von Vertretern der sogenannten Schulmedizin vehement kritisiert wird.

Dr. Jens Wurster Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Fall der 33-jährigen Frau hatte der Mediziner Dr. Jens Wurster in der Clinica Dr. Spinedi behandelt - mit einer homöopathischen Therapie. Er habe nur den Willen der Patientin respektiert, erklärt er auf Anfrage von FAKT. Dass Homöopathie gegen Krebs helfen könne, bewiesen auch Studien, erklärt Wurster und verweist auf eine Studie der Universität Freiburg. Diese habe gezeigt, "dass in Bezug speziell auf die Lebensqualität gerade bei fortgeschrittenen Tumorleiden es einen großen Vorteil mit der Homöopathie gegeben hat", so Wurster.