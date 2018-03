Bundeskanzlerin Angela Merkel geht nach Einschätzung von Experten und Politikern aus Ostdeutschland geschwächt in ihre vierte Amtszeit als Regierungschefin. Es sei fraglich, ob die Koalition aus Union und SPD mit Merkel an der Spitze die nächsten vier Jahre durchhalten werde, sagte der Jenaer Politikwissenschaftler Dr. Oliver Lembcke dem ARD-Magazin FAKT. Die am Montag geschlossene Koalition aus CDU, CSU und SPD sei eine "Koalition der Verlierer".

Oliver Lembcke Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Einer der Gründe dafür ist nach Einschätzung des Politologen in der Person von Merkel zu sehen. Diese habe es beispielsweise in den vergangenen Jahren versäumt, das Thema Innere Einheit wirklich zur Chefsache zu machen, so Lembcke. Es verdichte sich der Eindruck, dass Merkel etwa die Situation in Ostdeutschland schon seit längerem nicht als Problem wahrnehme, das es zu lösen gilt. Auch in dem am Montag unterzeichneten Koalitionsvertrag würden die spezifischen Probleme des Ostens "nicht wirklich thematisiert".

Merkel sei auch "nur in ganz wenigen Fragen" eine Konservative, meint Lembcke. "Vielleicht, indem sie beispielsweise den Wert, das Prinzip der Freiheit deutlich höher schätzt als das Prinzip der Gleichheit. Da kann man so etwas wie Liberalität und konservative Grundhaltung erkennen." Aber in vielen gesellschaftlichen Bereichen könne man das nicht erkennen.

Marco Tullner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) nannte das Fehlen eines ostdeutschen Ministers im neuen Bundeskabinett im Gespräch mit FAKT "eine Enttäuschung". Das sei ein klares Defizit der neuen Regierung. Der Osten brauche keine besondere Behandlung. Jedoch sei es in der CDU normal, dass alle Regionen des Landes bei der Besetzung von Ministerposten berücksichtigt würden. Diese Normalität fordere er auch für den Osten des Landes ein, sagte Tullner. Zudem müsse die Union aufpassen, dass sie hier ihre Rolle als Volkspartei behalte und weiterentwickle - "dass die Leute das Gefühl haben, dass ihre Probleme bei der CDU aufgehoben sind".