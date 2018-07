Hans Scholte wollte nach einem Schlaganfall nicht ins Heim und wird nun zu Hause gepflegt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nanne Huiskes arbeitet seit fünf Jahren beim ambulanten Pflegedienst "buurtzorg" in den Niederlanden. Bei "buurtzorg" geht es um mehr als nur Körperpflege. Neben den alltäglichen Pflegedienstleistungen hat die gelernte Krankenschwester auch Zeit für einen Kaffee mit ihren Kunden. Das sei wichtig. "Ich kann mit ihr über alles sprechen. Das ist toll", sagt Gerry Scholte. Seit eineinhalb Jahren wird ihr Mann Hans von Nanne Huiskes gepflegt. Bei einem Kaffee besprechen die beiden den Ablauf der kommenden Woche. Alle sind zufrieden.



Dabei sah es in den Niederlanden vor zehn Jahren in der ambulanten Pflege ähnlich aus wie in Deutschland heute: Fachkräftemangel, frustrierte Pflegekräfte, Zeitdruck. Jos de Blok, der selbst 15 Jahre als Pfleger arbeitete, wollte das nicht länger so hinnehmen. "Wir haben sehr komplizierte Organisationen aufgebaut – viel Administration und Bürokratie. Und das trägt überhaupt nicht dazu bei, dass die Pflege für den Patienten besser wird." Jos de Blok wollte es besser machen und gründete das nicht-kommerzielle Unternehmen "buurtzorg". 2007 ging es mit vier Leuten an den Start – mittlerweile sind es 10.000 Mitarbeiter.

Die Teams arbeiten ortsgebunden und selbstständig. Einen Chef gibt es nicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei "buurtzorg" bilden bis zu zehn Mitarbeiter ein Team, das maximal 60 Menschen versorgt. Die Pflegeteams organisieren sich selbst. Neue Patienten, Dienstpläne, Bewerbungen – alle entscheiden mit, einen Chef gibt es nicht. Die Teams arbeiten ortsgebunden – lange Fahrten werden vermieden. Der Kern der Arbeitsweise: Die Pflegekräfte kalkulieren gemeinsam mit dem Klienten, wie viel Zeit nötig ist, damit er gut versorgt ist. Abgerechnet wird nach Stunden, nicht nach Einzelleistungen. Wer mehr Zeit braucht, bekommt mehr. Dokumentiert wird ausschließlich digital: Das spart Papier und Zeit. Jede Pflegekraft hat direkten Zugriff auf die Daten.

Pilotprojekt auch in Deutschland

Das niederländische Gesundheitssystem gehört gemessen an den Pro-Kopf Ausgaben zwar zu den teuersten der EU. Doch die Kosten für die ambulante Pflege sind in den vergangenen Jahren nur unwesentlich gestiegen. Das Modell macht Schule. 25 Länder haben schon Interesse angemeldet. Ein deutsches Pilotprojekt gibt es in Emsdetten an der niederländischen Grenze. Dafür haben die Kassen in Nordrhein-Westfalen einer Ausnahmeregelung zugestimmt. Ein Teil der Pflegeleistungen kann probeweise nach Zeit abgerechnet werden.

Der Experte für ambulante Pflege, René Bernards, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband beobachtet das Modell schon lange und fordert einen generellen Systemwechsel im deutschen Pflegesystem: Weniger finanziellen Druck, mehr zeitlichen Spielraum.

René Bernards, Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es wäre besser, wir würden ambulante Pflegeleistungen nach Zeit vergüten. Sie würde es den Mitarbeitern ermöglichen genau das zu tun, was nötig ist, was der Nutzer möchte. sagt René Bernards, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW