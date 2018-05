Initiator Frank Nonnenmacher sagte dem ARD-Magazin FAKT, KZ-Häftllinge mit dem schwarzen und dem grünen Winkel seien nicht nur während der NS-Zeit stigmatisiert worden, sondern auch in den Jahrzehnten danach. Viele Betroffene hätten sich nach 1945 nicht getraut, über ihr Schicksal zu reden. Die Stigmatisierung habe dazu geführt, dass sich weder die Gesellschaft noch die wissenschaftliche Forschung über lange Zeit hinweg um diese Gruppe gekümmert habe. Und in der DDR seien nur ehemalige politische Häftlinge als Opfer des Faschismus anerkannt worden.

Während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland waren rund 70.000 Männer und Frauen als "Asoziale" oder als "Berufsverbrecher" in Konzentrationslager eingesperrt worden. Gekennzeichnet waren sie durch einen schwarzen beziehungsweise einen grünen Winkel an der Häftlingskleidung. In die Kategorie "asozial" fielen beispielsweise Obdachlose, Wanderarbeiter, Prostituierte und Bettler, aber auch Jugendliche, die von zu Hause weggelaufen waren. Als Berufsverbrecher wurden Personen bezeichnet, die mehrere, auch geringfügige Straftaten begangen hatten. Viele von ihnen wurden nach der Verbüßung ihrer Gefängnisstrafen in KZ eingeliefert.

Elisabeth Motschmann Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nonnenmacher und seine Mitstreiter fordern in der Petition eine gemeinsame Erklärung der Fraktion von Union, SPD, Linken, Bündnisgrünen und FDP, in der ehemalige KZ-Häftlinge der beiden Kategorien als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt werden. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann sagte FAKT, sie unterstütze die Petition. Niemand habe zu Recht in einem KZ gesessen. "Das, was in den KZs gelaufen ist, ist so unvorstellbar, dass wir das nicht gutheißen können." Petra Sitte von der Partei Die Linke sprach sich dafür aus, die Möglichkeit einer materiellen Unterstützung der Betroffenen oder "zumindest einer symbolischen Anerkennung" zu prüfen.