Der Fall eines vor einigen Tagen im Kreis Stendal geschlossenen Schlachthofs wirft ein Licht auf eine bislang kaum bekannte Nische in der Lebensmittelindustrie. Wie Recherchen des ARD-Magazins FAKT zeigen, spezialisieren sich kleine Schlachtbetriebe darauf, verletzte Tiere zu verarbeiten, die von großen Schlachthöfen nicht mehr angenommen werden.

Anlieferung kranker Tiere in dem geschlossenen Schlachthof

Friedrich Mülln von der Organisation "Soko Tierschutz" sagte FAKT, große Schlachthöfe seien mittlerweile sehr vorsichtig geworden und nähme beispielsweise Tiere mit gebrochen Beinen "nicht mehr gerne an". Deswegen hätten sich kleine Spezialisten gefunden, die die "Drecksarbeit" machten - speziell für die Milchindustrie, die "am laufenden Band" Tiere mit gebrochenen Gliedmaßen oder anderen Verletzungen produziere. "Die landen jetzt bei solchen Hinterhofbetrieben und werden zu Fleisch gemacht."

Mülln kritisierte eine mangelhafte Kontrolle im Fall des geschlossenen Schlachthofs in Sachsen-Anhalt. Es sei zu fragen, ob sich das zuständige Veterinäramt über die Zustände dort informiert habe. "Was ist mit dem Hoftierarzt, was ist mit dem Tiertransporter?"