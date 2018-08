Pharmahersteller wiederum haben kaum Möglichkeiten, die ihnen gelieferten Wirkstoffe noch einmal selbst zu überprüfen. Denn detaillierten Einblick in ihre Produktionsverfahren müssen Wirkstoff-Produzenten lediglich der zuständigen Prüfbehörde gewähren - aus Gründen des Schutzes vor Konkurrenz. Gegenüber ihren Abnehmern können sich die Produzenten auf ihre CEP-Bescheinigung berufen. Diese sei dann "wie ein Blankoscheck", sagte die Pharmazeutin Prof. Mona Tawab vom Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker in Frankfurt am Main. "Sowohl die Zulassungsbehörden als auch die pharmazeutischen Hersteller berufen sich auf diese CEP, ohne nochmal eigene Kontrollen durchzuführen und das prüfen."

Der Gesundheitswissenschaftler Prof. Gerd Glaeske von der Universität Bremen sieht hier die Unternehmen jedoch noch stärker in der Pflicht. Ein Arzneimittelhersteller müsse auf Qualität und Reinheit der Wirkstoffe achten und diese überprüfen, fordert er. Dies werde "offensichtlich zu wenig gemacht", es gebe "erhebliche Lücken". Insofern seien die pharmazeutischen Unternehmen, aber auch die Überwachungsbehörden der Länder in der Pflicht, "tatsächlich für die Qualität der Arzneimittel zu sorgen". Man müsse die Qualität am Produkt überprüfen und nicht die Rahmenbedingungen. Auch Mona Tawab vom Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker sagt, "wir würden es begrüßen, wenn diese Herstellung keine Black Box mehr darstellt".

Im Juli war bekannt geworden, dass in zahlreichen Valsartan-Präparaten der vermutlich krebserregende Stoff Nitrosamin nachgewiesen wurde, lediglich die Produkte von vier Herstellern gelten weiterhin als unbedenklich. Nach Angaben des Zentrallabors der deutschen Apotheker in Frankfurt am Main wurden in stichprobenartig untersuchten verunreinigten Chargen Mengen zwischen 3,7 und 22 Mikrogramm Nitrosamin pro Tablette festgestellt. Das entspricht dem 20- bis 70-Fachen der Menge, die ein Mensch in Mitteleuropa durch Lebensmittel ohnehin zu sich nimmt. Nitrosamine kommen beispielsweise in geräucherten Produkten sowie in Käse oder in Bier vor. Problematisch sei bei Tabletten mit überhöhten Nitrosamin-Werten aber deren chronische Einnahme, sagte der Hamburger Toxikologe Prof. Thomas Eschenhagen. Üblich sind bei blutdrucksenkenden Medikamenten Verschreibungen von einer Tablette täglich.