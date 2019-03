Vonovia rechnet Grundsteuer-Erhöhung um 429 Prozent bei Mietern ab

Die Mieter eines von Deutschlands größtem Vermieter Vonovia verwalteten Hauses in Berlin haben Strafanzeige gegen den Wohnungskonzern gestellt. Aus der Strafanzeige und FAKT vorliegenden Betriebskostenabrechnungen geht hervor, dass der Wohnungskonzern den Mietern eine Erhöhung der Grundsteuer um 429 Prozent in Rechnung stellte.

So teilten sich die Mieter für das Haus in der Liebenwalder Straße in Berlin im Jahr 2015 die Grundsteuer von knapp 2.400 Euro. 2016 stieg die Steuer laut Abrechnung von Vonovia auf mehr als 10.000 Euro. In ihrer Strafanzeige geben die Mieter an, dass etwa die Hälfte der Bewohner des Hauses auf staatliche Leistungen angewiesen sei. „Das bedeutet, hier würde Vonovia zum Nachteil des Staates abrechnen“, heißt es in der Anzeige.