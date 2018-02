Flüchtlingsräte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben im Zusammenhang mit MDR-Berichten über mutmaßliche Misshandlungen in zwei Flüchtlingsunterkünften in Sachsen-Anhalt besondere Schutzkonzepte für Gemeinschaftsunterkünfte gefordert.

Die Sprecherin des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt, Stefanie Mürbe, sagt, dass derzeit die Hürden für Beschwerden zu hoch seien. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Derzeit seien die Hürden für Beschwerden definitiv zu hoch, sagte Stefanie Mürbe, Sprecherin des Flüchtlingsrates Sachsen-Anhalt dem MDR. Geflüchtete hätten oft kein Vertrauen in Behörden und befänden sich in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis mit dem kritisierten Personal. Deshalb stellten sie keine Anzeigen. "Wir fordern verbindliche Gewaltschutzkonzepte für die Unterbringung von Geflüchteten."

Ähnlich äußerten sich die Flüchtlingsräte in Thüringen und Sachsen. "In einer Gemeinschaftsunterkunft ist es beengt, die Leute können nicht selbstbestimmt leben, Securities können dort ihre Machtposition ausnutzen", sagte ein Sprecher des Flüchtlingsrates Sachsen. Er fordert eine unabhängige Beschwerdestelle nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen. Dort wurde ein Landesgewaltschutzkonzept entwickelt. Es sieht unter anderem unabhängige Beschwerdestellen in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes vor.