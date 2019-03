Ein umstrittenes Lager für Abfallstoffe auf einem Bergwerksgelände in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt soll stillgelegt und beräumt werden. Das teilte das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt auf Nachfrage von MDR-exakt mit. Dies wurde gegenüber der Betreiber-Firma GTS mit Bescheid vom 7. März 2019 so angeordnet und ist innerhalb von sechs Wochen zu erfüllen.