Sind die Eltern einmal abgelenkt, braucht etwas Zeit, bis das Kind wieder zurück ins Spiel mit der Mutter findet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieses "Leiden" zeigt sich auch in einem Experiment. Die dreifache Mutter Luise Hönig hat gemerkt, dass ihre Kinder stark auf ihren Smartphone-Gebrauch reagieren. Sie erklärt sich für einen Versuch bereit. Während sie mit ihrem Kind spielt, wird sie per Anruf auf dem Handy unterbrochen.



Als das passiert, reagiert die zweijährige Tochter von Luise Hönig deutlich – und ist frustriert. "Sie fängt mit der Hupe an, Geräusche zu machen. Das hat sie vorher nicht gemacht. Sie zeigt schon damit, dass sie die Aufmerksamkeit der Mama zurück haben will", sagt Professor Julian Schmitz vom Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung. Als das Spiel danach wieder aufgenommen werden soll, ist das nicht so einfach. Es braucht etwas Zeit, bis das Kind wieder zurück ins Spiel mit der Mutter findet.