Fast eine Million Menschen tauchen in der offiziellen bundesweiten Arbeitslosenzahl von 2,4 Millionen gar nicht auf. Das kritisiert Prof. Stefan Sell vom Institut für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung in Remagen. Die Statistik sei geschönt, weil sogenannte Unterbeschäftigte in der Statistik nicht mitgezählt werden. Sie nehmen z.B. an einer Aktivierungsmaßnahme teil, sind gerade krankgeschrieben, oder weil sie über 58 Jahre alt sind.

Prof. Stefan Sell vom Institut für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung in Remagen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diese Unterbeschäftigten – das waren im Oktober bundesweit ca. 629.000 Personen in arbeitsmarkpolitischen Maßnahmen wie Weiterbildung und Aktivierung, mehr als 163 000 über 58-Jährige, die nicht mehr vermittelt werden, gut 80.000 Personen in Arbeitsgelegenheiten und fast 81.000 kurzzeitig Erkrankte.



Summiert man diese Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, so gibt es in Deutschland nicht nur die fast 2,4 Millionen Arbeitslosen, die offiziell gemeldet werden, sondern fast 3,4 Millionen, die tatsächlich arbeitslos sind. Eine Schönrechnung? Das Bundesarbeitsministerium weist diesen Vorwurf zurück, schriftlich heißt es: "Dieser Vorhalt ist nicht haltbar, denn es werden ja Monat für Monat gerade beide Größen transparent und öffentlich …. dargestellt."

Wie viele Arbeitslose gibt es wirklich?

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Görlitz zählt zu den höchsten in Sachsen. Im Oktober lag die offizielle Zahl laut Bundesagentur für Arbeit hier bei: 10.572 Personen, das sind 8,4 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung. Zählt man aber die sogenannten Unterbeschäftigten dazu, sind es im Landkreis Görlitz tatsächlich 14.085 Arbeitslose, was einer Arbeitslosenquote von 11,0 Prozent entsprechen würde.

Margitta Lange ist einer dieser Unterbeschäftigen. Sie läuft jeden Tag durch halb Löbau zur Arbeit. 25 Minuten hin, 25 Minuten zurück. So spart sie das Geld für den Bus. Drei Euro Fahrgeld täglich, das wäre fast die Hälfte ihres Tageslohnes. Die 53-Jährige ist beim Arbeitslosenverband Löbau beschäftigt, einem eingetragenen Verein. Dort arbeitet sie als "MAE-Kraft", also in einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung und macht hier die Buchhaltung für den Verein. Die Mehraufwandsentschädigung beträgt 1,20 Euro pro Stunde. Landläufig bekannt ist diese Maßnahme vom Jobcenter als Ein-Euro-Job.

Per Definition "nicht arbeitslos"

Maßnahmen, Umschulungen, Weiterbildungen, Margitta Lange hat schon vieles durch. Nach der Wende machte Sie eine Ausbildung zur Fachlageristin, Computerlehrgänge und arbeitete auf einer "FAV-Stelle" - einer Maßnahme zur Förderung von Arbeitsverhältnissen. Seit zehn Jahren gibt es für die gelernte Handelskauffrau nur Beschäftigungen mit seltsamen Abkürzungen. Und dennoch gilt Frau Lange nicht als arbeitslos, sondern, wie es im arbeitsagenturdeutsch heißt, als "unterbeschäftigt".

Margitta Lange empfindet das als Lüge, denn von dem Geld könne ja keiner leben und ist trotzdem arbeitslos, sagt sie. Noch bis Ende November hat sie ihren Ein-Euro-Job im Arbeitslosenverband. Sie sucht weiter nach einer richtigen Arbeit.