"Das regt mich schon auf. Da bin ich nicht einverstanden mit der Situation", sagt Allgemeinmediziner Klaus Lorenzen aus Langebrück in Sachsen. So ein Jahr wie dieses hätte er noch nicht gehabt. Er hatte mehrere Patienten, die wochenlang mit Grippe im Bett lagen. Obwohl sie geimpft worden waren – doch das, praktisch ohne Wirkung. Diesen gesetzlich Versicherten durfte er meist nur den günstigen, aber weniger wirksamen Impfstoff geben. "Zumal ich ja beweisen kann, dass der Dreifachimpfstoff nicht so wirksam ist wie der Vierfachimpfstoff."

Im Freistaat ist Dietmar Beier für Impfempfehlungen zuständig. Er kämpft seit Jahren für den Vierfach-Impfstoff. Das Zögern im Bund hat seiner Meinung nach das Leben vieler Menschen in Gefahr gebracht. "So kann man das nicht machen. Wenn ich den bestmöglichen medizinischen Schutz gewähren will, dann muss ich mich selbstverständlich an solche Daten halten, und nicht mit großer Verzögerung reagieren. Und darf nicht nur auf die Kosten schauen." Erst im Januar 2018 empfiehlt die Ständige Impfkommission offiziell den vierfachen Impfstoff. Im kommenden Jahr soll es also besser werden, allerdings ist die jüngste Grippesaison zu diesem Zeitpunkt schon fast vorbei.