Wie dem jungen Pärchen geht es zurzeit vielen Häuslebauern. Wer einen Handwerker braucht, muss immer länger warten und tiefer in die Tasche greifen. Nach Jahren des Stillstands jubelt das Handwerk über einen Auftragsboom. Die Auftragsbücher sind voll, die Unternehmen sind auf Wochen ausgebucht. Wartezeiten von rund drei Monaten sind inzwischen normal. In den Ballungsgebieten müssen Kunden sogar noch länger auf Handwerksfirmen warten. Zugleich sind die Preise für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Was für die Baunternehmen erfreulich ist, bringt viele Kommunen in Bedrängnis. Sie finden kaum noch Firmen für ihre Bauvorhaben. Diese arbeiten lieber für private Auftraggeber. Früher waren öffentlichen Ausschreibungen beliebt, heute bewerben sich nur wenige oder gar keine Unternehmen. Woran liegt das?

Dass es an Handwerkern mangelt, spürt auch die Stadt Leipzig. Die Stadt wächst, die Geburtenzahlen steigen , viele junge Familien kommen nach Leipzig. Doch mehr junge Bewohner brauchen auch mehr Plätze in Kitas und Schulen. Deshalb soll auch die Kurt-Masur-Grundschule erweitert werden. Für das neue Schulgebäude wird gerade ein alter Plattenbau saniert. Eigentlich sollte der Bau zum nächsten Schuljahr fertig sein, doch der Termin ist nicht mehr zu halten. Die Stadt hatte größte Schwierigkeiten, Handwerksfirmen für den Auftrag zu finden.

Der Städte- und Gemeindebund warnt vor einem immensen Investitionsstaus in den Kommunen und fordert, das Vergaberecht in der aktuellen Boomphase zeitweise zu vereinfachen. Doch die zuständigen Ministerien aus Bund und Ländern erklären auf Anfrage, sie hielten das nicht für nötig. Das Vergaberecht sei bereits "modern, transparent und einfach". Abhilfe ist also nicht in Sicht. Wichtige kommunale Bauprojekte wie die Renovierung oder der Neubau von Schulen, Kitas oder Turnhallen werden sich weiter verzögern und verteuern.