In Südamerika werden wild lebende Pferde in Pferche geprügelt, große Mengen Blut werden ihnen abgezapft, bis zu zehn Liter pro Woche, um wenige Gramm des Hormons PMSG zu gewinnen. Unter anderem für den Zweck, damit in Deutschland mehr Schweinefleisch produziert werden kann. Neue brisante Aufnahmen aus Pferdefarmen in Argentinien und Uruguay dokumentieren, wie dort Angestellte weiter Tausende Stuten misshandeln. Bereits mehrfach hat das ARD-Magazin FAKT über die Zustände auf solchen "Blutfarmen" berichtet.

Systematische Quälerei

Das aktuelle Videomaterial hat York Ditfurth vom Verein "Animal Welfare Foundation" unter hohem Risiko drehen lassen. Nach der Veröffentlichung der ersten Bilder 2015 hatten die südamerikanischen "Blutfarmen" verschiedene Versprechen gemacht, die Zustände zu verbessern. So sollten Arbeiter ausgetauscht und ein tierfreundlichere Umgang mit den Pferden vorgeschrieben werden.

Die jetzigen Aufnahmen aber zeigen noch katastrophalere Missstände. Sie belegen, dass sich das Elend der Stuten in Südamerika nicht verbessert hat. Tierschützer York Ditfurt ist erschrocken über das Ausmaß. So detailliert seien die Tierquälereien noch nie zu sehen gewesen.

Der Zustand ist für die Pferde brutaler geworden. Die Quälereien sind genauso systematisch wie damals, aber viel härter ... Der Arbeiter sticht mit einem Bambusstab in die Genitalien, um einen Schmerzimpuls zu setzen, damit die Stute nach vorne geht, damit ihr Blut abgenommen werden kann. Das ist brachiale Gewalt. York Ditfurth, Animal Welfare Foundation

Der Nutzen für die Schweinezucht

PMSG ist ein Millionengeschäft. Das Hormon kommt im Blutserum trächtiger Stuten vor und wird auch in Deutschland in der Tierzucht eingesetzt. Etwa damit Muttersauen gleichzeitig und zudem schneller brünstig werden. Das macht die Zucht effektiver und wirtschaftlicher.

Für den Direktor der Veterinärmedizin an der Universität Gießen, Axel Wehrend, ist die Misshandlung der Pferde auf den südamerikanischen "Blutfarmen" ein klarer Verstoß gegen den Tierschutz. "Den Tieren werden absichtlich Schmerzen zugefügt in einer Art und Weise, die hochgradig grob ist. Sie werden in die Genitalien gestochen. Die Tiere werden mit einem Eisenhaken getrieben und dafür kann es keine Begründung geben", sagt er. Dieser Umgang mit dem Tier sei - egal, wo auf der Welt man sich befinde - Tierquälerei.

Zustände nicht wesentlich gebessert

Die aus dieser primitiven Quälerei hergestellten medizinischen Präparate werden auch in Deutschland vertrieben. Zwar sind Blutentnahmen bei Pferden nach bestimmten Regeln auch in Deutschland erlaubt, aber nicht unter solchen Zuständen, wie sie in Südamerika stattfinden. Die Aufnahmen der Tierschützer, die FAKT exklusiv vorliegen, bestätigen zudem einen weiteren Vorwurf der Tierschützer: die Unterbrechungen der Trächtigkeit der Stuten. York Ditfurth geht von jährlich 20.000 Abtreibungen aus, bei etwa Zehntausend Stuten. Und das in einer Phase, in der Veterinär Axel Wehrend zufolge ein schonender Abbruch nicht mehr möglich ist. Die Föten werden aus Sicht von York Ditfurth "dem Profit geopfert".

Ines Advena vom Verein der Tierärzte für eine verantwortbare Landwirtschaft meint, als verantwortungsvoller Veterinär könne man solche Präparate nicht mehr einsetzen. Konventionelle Vertreter ihres Berufsstandes müssten sich die Frage stellen, inwieweit sie Komplizen solcher Verhältnisse seien. "Hier müssen Tierärzte Haltung zeigen und sagen: Nein, diese Präparate können wir nicht mehr einsetzen", sagt sie.

Wenig Kontrolle und fehlende Regelungen

Auch dem Bundeslandwirtschaftministerium sind die Tierquälereien seit Jahren bekannt. Es teilt mit, sowohl mit Uruguay als auch Argentinien habe man auf höchster Ebene über die Produktionsbedingungen und die tierschutzwidrige Gewinnung von PMSG gesprochen. Beide Staaten hätten bessere Kontrollen angekündigt. Die neuen Aufnahmen belegen allerdings, den Pferden hat das alles nicht geholfen.

Ende 2017 haben sich die Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft mit den Pharmafirmen getroffen, die in Deutschland PMSG vertreiben, berichtet Ines Advena. "Wir haben die Firmen aufgefordert einen Kodex zu erstellen, in dem sie Tierschutzstandards festlegen. Ganz wichtig ist die Praxis der Aborteinleitung, die hoch unethisch ist." Die Tierärzte forderten, "dass die Abtreibung zu unterbleiben hat" und sich die Firmen "verpflichten, von Farmen, die diese Praxis fortsetzen kein Blut mehr zu beziehen." Darauf eingegangen seien die Firmen nicht, beklagt Ines Advena. Die Pharmavertretern hätten sich sogar nie wieder gemeldet.

Größte PMSG-Vertreiber: IDT-Biologika aus Dessau

Die IDT-Biologika aus Dessau ist eines dieser Pharmafirmen, das mit PMSG Geschäfte macht. York Ditfurth wirft der Firma vor, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit den qualvollen Aufnahmen aus der argentinischen "Blutfarm" der Firma Sintex steht. "Der Abtreibungsferch, diese Prügeleien, das brutale Setzen der Kanüle, das ist die Firma Sintex in Argentinien und die beliefert die deutsche Firma IDT", sagt er.