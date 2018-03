Sie leben in einer Parallelwelt, nur wenigen Meter neben einem der teuersten Wohnviertel in Leipzig. Sie besitzen keine Aufenthaltsgenehmigung, halten sich illegal in Deutschland auf. Khaled ist einer von ihnen. Der junge Mann haust in einer Gartenlaube: "Ich habe diese Hütte leer vorgefunden, deshalb schlafe ich hier. Aber es ist sehr schlecht, ich fühle mich krank." Der 23-Jährige lebte auch in seiner Heimat auf der Straße, besuchte nie eine Schule, lernte nie ein geregeltes Leben zu führen. In Deutschland wollte Khaled arbeiten, Geld verdienen.