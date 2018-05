"S. ist ein überzeugter gewaltaffiner Neonazi, der bereits seit 1990, also von Anfang an, in Leipzig aktiv ist", sagt Rechtsanwalt und Grünen-Politiker Jürgen Kasek. Riccardo S. ist immer wieder durch Straftaten aufgefallen. "Von seiner Gewaltaffinität hat er auch in den letzten 20 Jahren nichts eingebüßt."