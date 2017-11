Jan startet ins Leben als Obdachloser. Seine Zeit verbringt er vor allem am Leipziger Hauptbahnhof – dort ist es warm und trocken. Bis Anfang Oktober hatte der junge Mann in einer Einrichtung des Jugendamtes gelebt. Dort musste er raus, als er 18 wurde. Doch warum schickte ihn die Behörde auf die Straße?

Die Leiterin des Allgemeinen Sozialdienstes: Anke Remmler. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Jan hat auf Schwierigkeiten so reagiert, dass er sich selbst Risiken ausgesetzt hat", sagt die Leiterin des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) in Leipzig, Anke Remmler. Er hätte so die Hilfen auch durch sein Verhalten beendet.



Seit Jan sieben Jahre alt ist, lebt er in Kinderheimen oder Jugendpflegeeinrichtungen und wird vom Jugendamt betreut. Er hat schon einen Selbstmordversuch unternommen, war in Behandlung und ist dann aus einer Jugendhilfeeinrichtung abgehauen.

Als ein exakt-Reporter Jan im Oktober kennenlernt, berichtet der junge Mann, dass er in einem Obdachlosenheim mit drei Männern in einem Raum übernachtet. Als er ihn wieder treffen will, ist Jan verschwunden.

Der 18-Jährige schreibt per Whatsapp, dass ihn ein Mann mit zu sich nach Hause genommen habe. Sigi, ein Obdachloser der viel Zeit am Leipziger Bahnhof verbringt, berichtet, dass er Jan tatsächlich in Begleitung eines Mannes gesehen hat: "Der kommt hierher um Jungs zu treffen."

Jan ist offensichtlich schutzbedürftig

Der Jugendreferent des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Dresden: Hartmut Mann. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jan ist offensichtlich schutzbedürftig und, seit er aus der Einrichtung ausziehen musste, auf sich allein gestellt. "Man soll junge Menschen aus Inobhutnahme-Einrichtungen nicht ins Nichts entlassen", sagt der Jugendreferent des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Dresden, Hartmut Mann. "Das ist gesetzlich ausdrücklich anders geregelt. Das heißt, man hat ihn aufgegeben. Schlicht und einfach ist das so. Die Inobhut-Einrichtung hat keinen Auftrag mehr, wenn er 18 ist und der Ball lag sehr klar beim Jugendamt. Und da liegt er immer noch."

Das Jugendamt erklärt hingegen, es würde weiterhin helfen. "Der Jan hat nach wie vor noch Kontakte zur Sozialarbeiterin des Allgemeinen Sozialdienstes, hat nach wie vor Kontakt zu den Streetworkern", sagt Remmler vom ASD. Doch einen Platz in einer betreuten Wohngemeinschaft gibt es für Jan nicht.

Jan erzählt, er sei glücklich, von dem Mann, der ihn mit genommen hatte, wieder weg zu sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schließlich trifft der Reporter den jungen Mann auf dem Dach eines Parkhauses wieder. Kindlich verspielt tobt er mit einem Freund herum. Jan erzählt, er sei glücklich, von dem Mann, der ihn mit genommen hatte, wieder weg zu sein.



"Ich bin nachts abgehauen, da ist er aufgewacht", sagt Jan. "Dann wollte er die Wohnung zuschließen, da habe ich ihm gesagt: Du ich gehe jetzt. Das wird mir zu viel, das ist Freiheitsberaubung und außerdem machst du auch sexuelle Nötigung."

Soweit hätte es nicht kommen müssen. Das Jugendhilfegesetz sagt eindeutig, dass Hilfen an Heranwachsende nicht nur bis zum 18., sondern bis zum 21. Lebensjahr gewährt werden sollten. Hartmut Mann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband beobachtet hier ein strukturelles Problem: "Das heißt, das Jugendämter dazu übergegangen sind, zu sagen, wir sind nur bis zur Volljährigkeit zuständig. Das ist eigentlich das Systemproblem." Denn der Blick gehe auch auf die Ausgabengenentwicklung solcher Hilfen und "das ist ein Zustand, den wir in vielen Fällen feststellen, der so nicht weitergehen kann."

Das Jugendamt möchte Jan jetzt bei der Wohnungssuche helfen, heißt es in einer Mitteilung an MDR-exakt. Der nächste Beratungstermin beim ASD ist in vier Wochen.