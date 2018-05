Den Bäumen werden so die Wurzeln abgehackt, sie kippen leicht oder sterben ab. Von Peschels 24 neugepflanzten Bäumchen stehen nur noch 14. Er sucht Hilfe bei Leo Lippold, einem Schlossbesitzer aus der Nachbarschaft, der sich für mehr Grün in der Landschaft engagiert: "Ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, wenn Agrar-Betriebe im Jahr 400.000 Euro strukturelle Förderung für Landschaftspflege erhalten und sich dann noch nicht mal an diese einfachsten Regeln halten."

Karl-Heinz Ecke will dem Kahlschlag etwas entgegensetzen und pflanzt neue Hecken - selbst finanziert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch der Kahlschlag trifft nicht nur den Landkreis Meißen. In Köthen will Jäger Karl-Heinz Ecke mit seinen Waidgenossen dem etwas entgegensetzen. "Also ich habe in meinem Leben so ungefähr 200 Kilometer Hecken und Windschutzstreifen gepflanzt, bin auch noch dabei, bis zum letzten Tag Hecken zu pflanzen", sagt der 75-Jährige.



Die Jäger finanzieren das selbst – aus ihren Jagdabgaben. Sie sind so etwas wie die letzten Mohikaner. Denn sonst werde in der Köthener Feldmark nichts mehr neu gepflanzt. Dabei wüssten viele gar nicht, was solche Hecken leisten. Sie sind – je nach Größe - eine grüne Brücke für Tiere, mit reichlich Nahrung für Wildinsekten. Hier leben Feldlerchen und Nachtigall, der Milan und sogar die seltenen Fasane.