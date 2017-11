Wer finanzielle Unterstützung vom Amt bekommt, muss sich an die Spielregeln halten: die wirtschaftlichen Verhältnisse lückenlos offenlegen, regelmäßig Termine im Jobcenter wahrnehmen, Bewerbungen schreiben oder angebotene Stellen annehmen. Wer das nicht macht, muss mit Geldkürzungen rechnen.

Gesetz gibt Jobcentern Spielraum, Gelder zu streichen

Rund eine Million Sanktionen verhängen die Jobcenter im Durchschnitt jährlich in Deutschland. Betroffen sind Menschen, die Unterlagen nicht vorlegen, die Termine verpasst haben, die einmal zu oft eine angebotene Arbeit abgelehnt oder das abgebrochen haben, was im Amtsdeutsch als "Maßnahme" bezeichnet wird. Das Gesetz gibt den Mitarbeitern in den Jobcentern den Spielraum, Gelder zu streichen. Gestaffelt um 30 Prozent, 60 Prozent – oder komplett. Dann wird nicht einmal die Miete übernommen.

Verpasste Termine meist Ursache für Leistungskürzung

Thomas Wagner hat das erlebt. Der arbeitslose Lebensmitteltechniker wohnt eigentlich im baden-württembergischen Lörrach, aber seit einigen Monaten pflegt er seine krebskranke Mutter in Leipzig. Das Problem: Am Tag, als Thomas Wagner zu seiner Mutter aufbricht, hatte er eigentlich einen Termin bei seinem Sachbearbeiter in der Arbeitsagentur. Den sagte er ab.

Er hat mir dann zwei Folgeeinladungen gesendet. Und danach die Zahlung von ALG I komplett eingestellt – mit allen Sozialleistungen. Für mich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Thomas Wagner

Thomas Wagner pflegt seine kranke Mutter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thomas Wagner versäumt die Folgetermine unentschuldigt; die Einladungen gingen an seine Adresse in Lörrach.



Der Rechtsanwalt Dirk Feiertag, der im Jahr 2.000 bis 3.000 Mandanten in Rechtsstreitigkeiten mit den Arbeitsämtern vertritt, bewertet das Vorgehen des Sachbearbeiters. Sein Urteil: Der Vermittler von Thomas Wagner hätte kulanter sein können, muss es aber nicht. "Gesetzlich nachvollziehbar ist dieser Aufhebungsbescheid. Wenn man SGB-III-Leistungen (Anm. d. Red.: Arbeitslosengeld) bezieht, dann muss man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Steht man es nicht, dann stehen einem auch die Ansprüche auf Arbeitslosengeld I nicht zu."

Auch Christa Gall ist enttäuscht, dass sie vom Staat keine Hilfe bekommt. Vom Jobcenter erhält die ehemalige Altenpflegerin derzeit keinen Cent. Aus ihrer Sicht eine grobe Ungerechtigkeit. Die 50-Jährige steckt wegen ihrer Hartz-IV-Ansprüche in einem erbitterten Streit mit dem zuständigen Amt.

Christa Gall muss Flaschen sammeln gehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als unser Reporter sie besucht, zeigt sie ihm ihren leeren Kühlschrank. Seit Tagen habe sie nichts mehr zu essen. In der Wohnung, in der Christa Gall mit einer Mitbewohnerin wohnt, gibt es nur wenige Möbel. Sie lebt von einer Witwenrente. Und trotzdem müsse sie Flaschen sammeln gehen. Kann das wirklich sein, mitten im Sozialstaat Deutschland?



Es stellt sich heraus – für ihr Dilemma ist sie durchaus mitverantwortlich. Vom zuständigen Jobcenter heißt es: Frau Gall stehe Grundsicherung und Miete zu. Doch ausbezahlt bekommt sie derzeit nichts, weil, so die Behörde, Abzüge für Schulden gemacht würden. Geld, das das Jobcenter Frau Gall ausgelegt hat in Form verschiedener Darlehen – von denen wiederum die Betroffene nichts wissen will.



Stress mit dem Amt: in vielen Fällen prallen Anspruchsdenken und Unkenntnis auf bürokratische Härte.