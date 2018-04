Fast 40.000 Parzellen in Kleingartenanlagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind ungenutzt. Das ergab eine Umfrage des MDR-Magazins "exakt" unter den Mitteldeutschen Gartenverbänden. Vor allem im ländlichen Raum finden sich immer seltener Pächter für Kleingärten. In den mitteldeutschen Großstädten ist der Trend hingegen genau entgegengesetzt, Interessenten müssten zunehmend Wartezeiten von mehreren Jahren für einen Kleingarten in zentraler Lage in Kauf nehmen.

Jeder fünfte Kleingarten steht leer

Nach Auskunft der Landes-Gartenverbände gibt es in Thüringen derzeit für 4.080 Parzellen keine Pächter. In Sachsen sind es 14.402 und in Sachsen-Anhalt sogar 20.834 Kleingärten, was dort einer Leerstands-Quote von rund 21 Prozent entspricht. Nach 1990 nahm das Interesse am Kleingarten gerade in ländlichen Regionen stetig ab.

Die Kleingärtner im ländlichen Raum werden immer älter. Jüngere zeigen dort jedoch kaum Interesse an einer Gartenparzelle. Ganze Sparten werden nach und nach geschlossen.

Aussichtsloser Kampf der Kleingartenvereine

Leerstehende Kleingärten müssen bei Pachtende eigentlich komplett beräumt und dem Grundstückseigentümer übergeben werden. Das ist aber oft unmöglich, Kosten und Arbeitsaufwand seien zu hoch, sagte Christian Hoßbach vom Garten-Territorialverband "Thüringer Becken" dem Nachrichtenmagazin "MDR-exakt": "Das Problem ist, dass es die Vereine und Verbände nicht schaffen können, den Leerstand zu beseitigen. Durchschnittlich kostet eine Parzelle im Rückbau ungefähr 6.500 Euro. Dazu brauchen wir eigentlich Hilfe von oben." Fördermittel für den Rückbau würden von den Kommunen und Landkreisen aber nur sporadisch und in geringen Summen gewährt.

Lange Wartezeiten in den großen Städten

Eine gegenläufige Entwicklung verzeichnen die Kleingartensparten in den mitteldeutschen Großstädten. Hier sind Wartezeiten auf Kleingärten von einem bis zu mehreren Jahren keine Seltenheit, vor allem weil jüngere Familien zunehmend Gärten zur Pacht suchen. Nach Auskunft der Kleingarten-Stadtverbände beträgt die Wartezeit für Gärten in Erfurt zwischen zwei und drei Jahren. In Halle warten Interessenten im Schnitt ein bis zwei Jahre.