Klaus-Dieter Jordan ist schockiert. Das Pflegeheim, in dem sein 92-jähriger Vater untergebracht ist, hat eine Kostenerhöhung von 550 Euro angekündigt – monatlich. Eigentlich waren beide mit dem Heim des Deutschen Roten Kreuzes in Oschersleben bislang zufrieden. Doch "es ist eine unheimliche Summe, die da plötzlich abgefordert wird", sagt Jordan.

Mit beiden Renten kommt das Ehepaar Lüdecke auf knapp 2600 Euro. Eine Erhöhung der Heimkosten von bisher knapp 1362 auf rund 1916 Euro monatlich, wäre für ihn der finanzielle Ruin. "Ich habe nachher einen Rest von 83 Euro. Und davon soll ich Brot, alles kaufen", sagt Lüdecke. Die Pflegemittel und weitere Kosten seien in den knapp 2000 Euro noch nicht drin.

Dabei sollte die Pflegereform die Pflegebedürftigen und deren Angehörige entlasten. Im Fokus steht nun das Pflegestärkungsgesetz III (PSG III). Dieses sieht vor, Lohnsteigerungen in Pflegeheimen bis auf Tarifniveau anzuerkennen. Damit Pflegeeinrichtungen ihr Personal halten können, müssen die Gehälter steigen. Nur bezahlen soll das nun offenbar allein der Heimbewohner.

Auch Ingetraud Wolf, deren Mann in Oschersleben gepflegt wird, findet den neuen Tarifvertrag für Pflegkräfte eigentlich gut: "Die Pflegekräfte haben das verdient." Ihr Mann werde dort wunderbar gepflegt, "aber man kann es doch nicht bezahlen".

Noch ist nicht sicher, ob die Erhöhung tatsächlich 550 Euro beträgt. Aber es steht fest, dass es eine deutliche Erhöhung geben wird. Mit einer Anhebung auf 1916 Euro würde das Heim in Oschersleben den Bundesdurchschnitt um mehr als 200 Euro übersteigen.

Falls die angekündigte Erhöhung durchkommt, wird Helmut Lüdecke das nicht aus eigener Tasche zahlen können. "Ich steh vor einem Rätsel. Ich kann jetzt auch bloß zum Sozialamt gehen und die Hose runter wie es so schön heißt", sagt er.

Jeden Tag könnte der endgültige Bescheid des Heims über die Kostenerhöhung im Briefkasten sein. Der Blick in die Zukunft macht dem Rentner Angst. "Und dann nimmt man uns noch das Letzte weg. Nee. Und dafür hat man so viele Jahre gearbeitet", sagt Ingetraud Wolf.

Als die FAKT-Reporter dem Bundestagsabgeordneten Rüddel vom Fall in Oschersleben berichten, sagt der Politiker: "Ich glaube, dass man in diesem Umfang nicht mit den Konsequenzen gerechnet hat. Politik ist nicht unfehlbar." Ihm war bislang kein solcher Fall bekannt. "Und man muss dann auch erkennen, dass man vielleicht nicht bis zum Ende alles durchdacht hat. Und dann schnell reagieren. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Monaten auf den Weg bringen können."