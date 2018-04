exakt exklusiv | 04.04.2018 Ministerpräsident Kretschmer will Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen

Hauptinhalt

Der sächsische Ministerpräsident kritisiert die Vermietung eines Geländes in Ostritz für das Rechtsrock-Festival "Schild und Schwert". Kretschmer will am Veranstaltungstag ein Zeichen gegen Rechstextremisten setzen.