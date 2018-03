Vor vier Jahren erstmals – und danach regelmäßig wieder – verkündete Schmidt: 2017 ist Schluss mit dem Kükentöten. Auch andere sprangen auf den Zug auf. In Niedersachsen ist das Schreddern mittlerweile verboten: Hier dürfen Küken nur noch vergast – und danach verfüttert – werden. Auch in Hessen gibt es ein rechtskräftiges Verbot zum Schreddern von männlichen Küken. Der Haken an der Sache: Das Verbot greift erst, wenn es eine Technik gibt, die das Schreddern überflüssig macht.