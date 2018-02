Der 14-jährige Eric ist eines von sieben Pflegekindern. Sie alle können nicht bei ihren Eltern aufwachsen. Das Jugendamt hat sie in die Kinderdorffamilie vermittelt – eine Alternative zum Kinderheim. In Sachsen-Anhalt hat es zwölf solcher Familien gegeben. Inzwischen sind es nur noch drei. Es finden sich zu wenig Elternpaare mehr, die so ein Haus übernehmen wollen. Um Kinderdorfeltern werden zu können, muss ein Elternteil eine pädagogische Ausbildung haben, das andere kann seinem Beruf nachgehen.