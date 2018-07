Die Justiz in Malta verweigert einem Aufklärungsflugzeug der deutschen Hilfsorganisation "Sea-Watch" die nötigen Start- und Landegenehmigungen. Nach Informationen von MDR-exakt begründen die Behörden in Malta die Verweigerung mit fehlenden Mandaten für die Rettungsaktionen. Diese seien nach Darstellung der Justizbehörden nur durch Malta oder Italien zu erteilen.

Das Flugzeug von Seawatch meldete laut der Organisation über 20.000 in Seenot geratene Menschen an Schiffe und Leitstellen. Bildrechte: Seawatch Das Aufklärungsflugzeug vom Typ Cirrus SR22 flog seit 2016 von Malta aus über 100 Einsätze und meldete nach Angaben von "Sea-Watch" über 20.000 in Seenot geratene Menschen an Schiffe sowie die Leitstellen in Italien und Malta. Die Hilfsorganisation geht nach eigenen Angaben davon aus, dass durch gemeldete Beobachtungen vom Flugzeug aus, mindestens 1000 Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet werden konnten.



"Es ist unfassbar und nicht hinnehmbar, dass uns jetzt nach so vielen nachweislichen Flügen von Malta aus plötzlich die Start- und Landegenehmigungen verweigert werden", erklärte Sea-Watch-Sprecher und Mitbegründer der Hilfsorganisation, Ruben Neugebauer. Er kündigte an, mit juristischen Schritten gegen die Behörden in Malta vorzugehen.

Die Situation auf dem Mittelmeer spitzt sich zu

Für Neugebauer spitzt sich durch die Behinderung von Hilfsorganisationen in Malta die Situation auf dem Mittelmeer weiter dramatisch zu: "Dieser Juni ist der tödlichste Monat seit Aufzeichnungen von Fluchtbewegungen über das Mittelmeer im Jahr 2014. Allein in diesem Monat sind nach Schätzungen der Organisation für Migration (IOM) in Genf mindestens 629 Menschen ertrunken. Im Vorjahreszeitraum waren es 539, allerdings waren da mindestens doppelt so viele Menschen in Richtung Europa unterwegs."

Das Rettungschiff Sea-Watch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Neugebauer von "Sea-Watch" weiter: "Die Probleme auf Malta fingen für uns an, als in Italien die Regierung gewechselt hat. Und das obwohl wir immer sehr gut mit der Leitstelle in Italien zusammengearbeitet hatten. Dort war man für unsere Beobachtungsmeldungen immer sehr dankbar."



Neben der Aufklärungsmaschine werden von den Behörden in Malta auch mehrere Schiffe von Hilfsorganisationen blockiert. Darunter die "Lifeline" eines Dresdner Seenotrettungsvereins. Der Kapitän muss sich derzeit für die Rettung von 234 Geflüchteten vor der libyschen Küste vor einem Gericht in Malta rechtfertigen, das Schiff wurde unter Justizverwaltung gestellt.