Eine Fahndungsgruppe der Polizei setzt eine mobile Anlage zur Kennzeichenerfassung ein. So sollen Fahrzeuge, nach denen gesucht wird, erkannt werden. Es ist eine der geplanten Regelungen des neuen Polizeigesetzes , über das der sächsische Landtag im April entscheiden soll. Es ist Teil eines deutschlandweiten Trends: Mehr Befugnisse für die Polizei – noch bevor überhaupt eine Straftat absehbar ist.

"Im Moment haben wir eine Akzentverschiebung dahin, dass man davon ausgeht es genüge nicht mehr, in der Situation einer konkreten Gefahr tätig zu werden", sagt der Bielefelder Juraprofessor Christoph Gusy. "Sondern man müsse schon vorher tätig werden. Man müsse also Sümpfe trockenlegen oder Risiken vorbeugen." Das geschehe vor allem durch Datensammlungen, welche möglichst frühzeitig zeigen sollen, "ob eine Person möglicherweise schädliche Handlungen vornimmt".

So soll bei der automatisierten Kennzeichen-Erfassung am Schwerpunkt entlang der Grenze Sachsens zu Polen und Tschechien sogar automatisierte Gesichtserkennung erlaubt sein - eine neue Art der Überwachung, die bisher nur auf einem Berliner Bahnhof getestet wurde. Das Ziel: Erfasste Personen mit Fahndungsdateien abzugleichen.

Polizeigewerkschafter Peter Guld begrüßt die Pläne. Gerade angesichts des Terrorismus brauche die Polizei diese Rechte und er nennt etwa in Syrien inhaftierte IS-Söldner mit deutscher Staatsbürgerschaft, die in die Bundesrepublik zurückkehren. Diese könnten in Deutschland nicht sofort der Prozess gemacht werden, weil die aus den jeweiligen Ländern mitgelieferten Informationen "vor deutschen Gerichten wahrscheinlich keinen Bestand haben werden. Dennoch müssen diese Personen unter Kontrolle bleiben. Das erwartet die Bevölkerung nur von uns. Da hilft uns auch nicht irgendeine Hypothese, sondern diese Personen sind ganz genau zu beobachten."