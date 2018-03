Der Betreiber des Internetshops "Migrantenschreck" ist am frühen Mittwochmorgen in Budapest festgenommen worden. Deutsche Behörden hatten einen internationalen Haftbefehl gegen den Rechtsextremen Mario R. aus Erfurt ausgefertigt, ungarische Spezialkräfte nahmen ihn fest, teilt die Staatsanwaltschaft Berlin mit.

Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen zwischen Mai und November 2016 von Ungarn aus den illegalen Online-Waffenversandhandel "Migrantenschreck" betrieben zu haben. Darüber soll er insgesamt 193 Waffen illegal an verschiedene Kunden in Deutschland verkauft haben, so die Staatsanwaltschaft. Die Waffenverkäufe sollen über eine von ihm betriebene Firma und mehrere ungarische Kontoverbindungen abgewickelt worden sein.

Die Website von Migrantenschreck bevor diese stillgelegt worden ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Recherchen von MDR-Reporter Knud Vetten hatten vor zwei Jahren erstmals die Gefährlichkeit der von Mario R. im Netz unter "Migrantenschreck" angebotenen Waffen belegt. Im Netz hatte "Migrantenschreck" potentielle Kunden mit diesen Worten aufgefordert, sich zu bewaffnen: "60 Joule Mündungsenergie strecken jeden Asylforderer nieder."



Beschuss-Tests, die in MDR-exakt und in FAKT/ARD gezeigt wurden, bewiesen, dass die Hartgummigeschosse schwere Wunden und sogar tödliche Verletzungen hinterlassen können. So ergab ein Versuch, dass Geschosse, die aus dem Revolver "Pittbull" abgegeben werden, mehrere Zentimeter tief in den Körper eindringen können.