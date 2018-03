Knapp jeder zweite Gebäudereiniger erhalten den Mindestlohn, das hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung errechnet. Das bedeutet: Mehr als 300.000 Angestellte bekommen keinen Branchen-Mindestlohn. "Ich gehe davon aus dass dieser Bereich der Wirtschaft durch einen harten Preiskampf gekennzeichnet ist. […] Dieser Preiskampf droht natürlich ruinös zu werden", sagt Toralf Pusch von der Hans-Böckler-Stiftung. Ein Problem, dass auch durch den Mindestlohn nicht aus der Welt geschafft worden sei.

Ein Problem, das für die Menschen zu teils prekären Beschäftigungen führt. So war ein Gebäudereiniger einmal 18 Stunden auf den Beinen und hat 14 Stunden gearbeitet. Dafür hat der Mann nicht einmal den kompletten Lohn erhalten. Dahinter steckt offenbar eine Vorgehensweise in der Reinigungsbranche, durch die die Löhne der Beschäftigten gedrückt werden – und so der Mindestlohn umgangen wird.

Bis zu drei Monate auf Geld gewartet

Der junge Mann, der uns von seinen Erfahrungen berichtet, ist nicht mehr als Gebäudereiniger tätig. Dennoch möchte er anonym bleiben. Für seine Arbeit sollte er den Ost-Mindestlohn von 9,05 Euro verdienen. Seit dem 1. März 2018 gilt ein Mindestlohn von 9,55 Euro, Gewerkschaftsmitglieder erhalten diesen bereits seit dem 1. Januar 2018. Im Westen liegt er derzeit bei 10,30 Euro.

Egal wie hoch der Mindestlohn ist, es gibt Vorgaben, in wie vielen Stunden er ein Objekt geschafft haben soll. Diese liegen deutlich unter dem, was er tatsächlich an Zeit benötigt. An jenem 18-Stunden-Tag sei er angewiesen worden, mehrere Objekte zu reinigen.

Ein Großteil seiner Mitarbeiter habe Überstunden nicht bezahlt bekommen, berichtet ein Mann aus der Reinigungsbranche. Bildrechte: dpa "Man hat ja auch irgendwo Ansprüche an sich selbst", sagt der Mann. Er wolle seine Arbeit ordentlich erledigen. Es sollte unter anderem ein Baumarkt gereinigt werden. Diese große Fläche, dass "schaffst du nicht in 3,25 Stunden. Es ist einfach nicht machbar - vor allem gründlich. Der junge Mann arbeitete also länger. Die Überstunden habe die Firma aber erstmal nicht bezahlt.



Ein weiterer Mitarbeiter derselben Firma sagt, er sei für die Abrechnung der Arbeitszeiten von mehr als 100 Angestellten zuständig gewesen. Für einen Großteil seiner Mitarbeiter seien Überstunden nicht bezahlt worden. "Da gab es Kollegen, die haben bis zu drei Monate auf ihr Geld gewartet. Und haben zum Teil die Stunden auch nicht bezahlt gekriegt", sagt der Mitarbeiter. Es sei das abgerechnet worden, was in der Kalkulation der Geschäftsleitung vorgeben wurde.

70 bis 80 Prozent der Lohnabrechnungen haben nicht gestimmt. Mitarbeiter einer Reinigungsfirma

Beide Männer haben für eine Berliner Firma gearbeitet, die damals "Fritz Jahn Gebäudeservice" hieß. Sie gehört zu einem Reinigungsunternehmen aus Hannover - der Peter Schneider Unternehmensgruppe. Deren Jahresumsatz lag 2016 bei 76 Millionen Euro. Die Peter Schneider Gruppe weist die Vorwürfe der ehemaligen Mitarbeiter zurück. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: "Alle Abweichungen […] werden [...] aufgezeichnet. Dies erfasst selbstverständlich auch Stunden, die aufgrund angeordneter Mehrarbeit erbracht wurden." Das heißt: Alle angeordneten Stunden werden bezahlt. Wenn jedoch ein Mitarbeiter sein Pensum nicht schafft: Selbst schuld.

Die Firma ist mit dieser Taktik nicht allein in der Branche. Gegen unrealistische Normen bei der Reinigung kämpfen die Gewerkschafter der IG Bau. Denn längere, unbezahlte Arbeitszeiten führten in der gesamten Branche letztlich dazu, dass die Gebäudereiniger den Mindestlohn nicht bekommen. "Es ist schon ein sehr deutliches Problem in der Reinigung. Es gibt eben nicht wenige Firmen, die sich mit der Unterschreitung des Mindestlohnes auch einen Wettbewerbsvorteil erhaschen wollen", sagt Mirko Hawighorst, Regionalleiter der IG Bau für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.