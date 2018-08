Im Juni 2018 irrte die „Lifeline“ mit 234 geretteten Migranten an Bord tagelang übers Mittelmeer . Weder Italien noch Malta ließen das Schiff anlegen. Kapitän Claus-Peter Reisch hatte sich geweigert, die Geretteten der libyschen Küstenwache zu übergeben. In Malta muss sich der 57-Jährige Bayer nun sogar vor Gericht verantworten – die "Lifeline" soll nicht korrekt registriert sein . Zur Seenotrettung kam der Unternehmer, der früher die CSU wählte, durch eine Diskussion mit seiner Freundin. Er sagt, ihm gehe es nicht darum, dass alle nach Europa kommen:

Mit auf dem Schiff ist Catharine Scheller. Die Frau aus Thüringen arbeitet als Krankenschwester in einer Schweizer Klinik. Ihre Kolleginnen unterstützen sie, übernehmen ihre Schichtdienste, wenn eine Rettungsmission ansteht. Vier Mal war Rine, wie alle an Bord sie nennen, bereits bei Einsätzen auf See dabei. Ihr Blick hat sich verändert: "Was man in den Medien als Flut, als Masse erfährt, wird viel greifbarer, wenn man auf so einem Boot Menschen mit Gesichtern und Schicksalen trifft, die zum Teil auch davon erzählen", sagt sie. "Manchmal sind die Leute bereits seit mehr als zwei Jahren auf der Flucht."