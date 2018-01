„Wenn ein Job nicht zum Leben reicht“

Nur das Knistern der Zeitung ist zu hören, manchmal das leise Abstellen ihrer Kaffeetasse. Das ist Diana Oertels Moment. Früh morgens, wenn sie ihre Kinder in die Schule verabschiedet hat, hat sie eine halbe Stunde nur für sich. Aus ihrer bauchigen, gelben Tasse trinkt sie bedächtig ihren Kaffee und lässt ihre Augen über die Zeitung huschen. "Hier kann ich kurz lesen und mich ablenken. Aber trotzdem lege ich mir im Kopf den Tag zurecht. Heute kommt das, das, das und das", sagt sie und hakt in der Luft ihre To-Do-Liste ab.

Beim Blick auf die Uhr schreckt die 52-Jährige hoch. Zu zwei von insgesamt vier Jobs muss sie heute. Kommt sie beim ersten zu spät, hat sie am Ende des Tages viel Stress. Oertel ist selbstständige Reinigungskraft, aber auch noch angestellte Kassiererin bei einem Discounter, arbeitet als Minijobberin in einer Spielothek und hilft als Selbständige in einem Backshop aus. Mit diesen vier Jobs bleiben ihr nach eigener Rechnung knapp 1.500 Euro im Monat.

Hartz-IV-Reformen: Immer mehr Menschen mit Nebenjob

Oertel ist damit Teil einer Entwicklung, die der Nürnberger Arbeitsmarktforscher Enzo Weber untersucht hat. Er hat zu Mini- und Nebenjobs und ihrer Entwicklung seit den Hartz-Reformen 2003 geforscht. Der Wissenschaftler von einer Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit rechnet vor: 2003 hätten noch 1,25 Millionen Menschen einen Nebenjob gehabt, im Jahr 2017 seien es 3,2 Millionen Menschen gewesen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Oertel ist gegen halb zehn in der Nähe von Gera bei ihrem ersten Kunden angekommen. "Jetzt gerade in diesem Moment bin ich selbstständige Reinigungskraft. Ich putze bei Privatleuten", sagt sie. Während sie die Hemden des älteren Herren mit gleichmäßigen Bewegungen bügelt, denkt sie laut darüber nach, was sich für sie verändern müsste: "Also, wenn ich beim Discounter mehr arbeiten könnte, dann wäre das natürlich gut. Dann würde ich den Minijob sofort streichen und nur noch selbstständig sauber machen."

Putzfrau, Verkäuferin, Kassiererin und Spielotheks-Mitarbeiterin

Doch die Chance bekommt sie nicht. Denn der Discounter stellt, so erzählt es Oertel, lieber mehr Mitarbeiter mit weniger Stunden ein. Viele müssten sich deshalb nebenbei noch Minijobs suchen. Da sie nur zwölf Stunden pro Woche beim Discounter arbeitet, überwiegen für Oertel die Vorteile, noch einen Minijob anzunehmen: "Ich zahle mit dem Minijob in der Spielothek freiwillig in die Rentenkasse ein, aber ansonsten habe ich keine Abgaben. Also habe ich 425 Euro raus."

Das sind mindestens zwei Wochen Einkauf für die Familie. Diana Oertel

So sieht es auch der Bundesverband der Arbeitgeber. Minijobs seien ein "wichtiges Flexibilitätsinstrument im deutschen Arbeitsmarkt". Und mehr Geld durch einen weiteren Job wie bei Diana Oertel sei nur sinnvoll, "wenn es besonders attraktiv ist, zum Beispiel durch 'brutto für netto'", schreiben die Arbeitgebervertreter.

Dem widerspricht Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) nicht. "Es geht nicht darum, Geringverdienern Arbeit wegzunehmen. Nur politisch sinnvoll wäre, wenn ein Arbeitnehmer wenig im Hauptjob verdient, dass er dann auch weniger Abgaben zahlen müsste. Anstatt Minijobs zu fördern, sollten wir dafür sorgen, dass in den ersten Jobs mehr verdient wird."