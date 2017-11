4. November 2011 in Eisenach: Die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begehen an diesem Morgen ihren letzten Banküberfall. Die Polizei leitet eine Ringfahndung ein und riegelt Fluchtwege rund um den Tatort ab. Doch die beiden Terroristen schafften es, sich mit ihrem Wohnmobil in den Ortsteil Stregda abzusetzen. Dort warten sie ab. Gegen Mittag nähern sich zwei Streifenpolizisten, kurz darauf fallen Schüsse im Wohnmobil, Böhnhardt und Mundlos sind tot.