Das Attentat am Münchner Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) vom Juli 2016 muss neu bewertet werden. Das hat der Innenausschuss des Bayerischen Landtages gestern einstimmig beschlossen. In der Antragsbegründung wird explizit auf die Recherchen des ARD-Magazins FAKT verwiesen. In einem Beitrag des ARD-Magazins Fakt wurden Verbindungen zwischen dem Münchner Attentäter David Sonboly und einem Attentäter in New Mexiko, USA aufgedeckt.