"Ich fände es sinnvoll, wenn jeder, der in diesem Land lebt, verpflichtet würde, mindestens einmal in seinem Leben eine KZ-Gedenkstätte besucht zu haben", sagte die SPD-Politikerin in einem Interview der "Bild am Sonntag". "Das gilt auch für jene, die neu zu uns gekommen sind." Daher sollten Besuche eines ehemaligen Konzentrationslagers zum Bestandteil von Integrationskursen werden.