Ein Büro von Foodora gibt es in Leipzig nicht. Unser Reporter beginnt seine Schicht in einer sogenannten Startzone. Nur dort können die Fahrer sich per App zu ihrem Dienst anmelden. Sie werden angehalten, die vom Unternehmen gestellte Kleidung zu tragen. Dazu kommt noch die riesige Wärmebox auf dem Rücken. Mit einem Leergewicht von vier Kilo ist sie schon sehr schwer.

Das Prinzip hinter Foodora ist simpel: Läden ohne eigenen Lieferdienst schließen mit Foodora einen Vertrag ab – weltweit sind das etwa 10.000. Etwa genauso viele Fahrer transportieren die Bestellungen dann nach Hause. Von den Einnahmen jeder Bestellung gehen 30 Prozent an Foodora. Nicht wenige Restaurants bieten deshalb ihr Essen über den Dienstleister teurer an als im Laden.

Die erste Schicht des Tages beginnt für unseren Reporter um 11:30 Uhr. Rund 75 Fahrer decken in Leipzig ein rund 24 Quadratkilometer großes Liefergebiet ab. Dafür erhalten sie neun Euro die Stunde. Die Aufträge kommen per App auf das Smartphone. Dort müssen sie angenommen und, nach erfolgreicher Lieferung, auch abgeschlossen werden. Sehr umständlich, wie unser Reporter findet. Für Smartphone und Internetgebühren müssen die Fahrer selbst aufkommen.

Bei einer Fahrradpanne oder Verschleißteilen bleiben die Kuriere oft auf den Kosten sitzen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zu Besuch in der Foodora Zentrale in Berlin. Der Lieferdienst ist Teil der milliardenschweren Delivery Hero Aktiengesellschaft. Auf das Problem mit der mobilen Werkstatt angesprochen, gibt Pressesprecher Vincent Pfeifer zu, dass diese nicht flächendeckend im Einsatz sei. Fahrer könnten allerdings Rechnungen von normalen Fahrradläden vorlegen. Foodora prüfe diese dann und erstatte die Kosten in der Regel. Doch Fahrer berichteten immer wieder, dass genau diese Variante nicht funktioniere. Pfeiffer kann das nicht bestätigen. Die Theorie besagt, dass es so funktionieren müsse, so Pfeiffer. Auch bei den neun Euro Stundenlohn sieht er kein Problem. Es sei alles im gesetzlichen Rahmen, zusätzlich werde ja auch Urlaubs- und Krankengeld bezahlt.