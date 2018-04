Christian Eger ärgert sich über die Gesetzesnovellierung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei Familie Eger ist so das Jahr 2016 entscheidend, da waren beide allerdings noch in der Lehrer-Ausbildung, der Verdienst gering. Im Gegensatz zum Jahr danach. So bekommt Christian Eger anstatt der geplanten 1700 Euro nur 850 Euro im Monat. "Spätesten da haben wir doch so ein bisschen am Sozialstaatsprinzip gezweifelt", sagt der junge Vater, der im Juli in Elternzeit geht. "Es geht nicht schnell, es ist nicht effizient und gerecht ist es auch nicht." Die Gesetzesnovellierung und deren Begründung stellt er in Frage.