Die Aufnahmen vom SEK-Einsatz in Reuden bei Zeitz kann inzwischen jeder sehen. Unbekannte haben die Videos Anfang Januar ins Netz gestellt. Es folgte eine Welle des Mitleids für den ehemaligen Mister Germany, die weit über die Anhänger der Reichsbürgerszene hinausging. "Die öffentliche Wahrnehmung ist etwas anders geworden, die sympathisiert jetzt teilweise auch mit Herrn Ursache", sagt Ursaches Anwalt, Hartwig Meyer. Der Grund sei, dass die Polizei damals "so unverhältnismäßig vorgegangen ist" und nicht den Versuch unternommen habe, mit Ursache zu sprechen.

Er lud seine Unterstützer nach Reuden ein – zum angekündigten Räumungs-Termin am 24. August 2016 kamen mehr als 100 Menschen. Ursache sagte vor ihnen: "Wenn also Schulze, Ferkel, Gaukler hier antanzen, dann ist das Völkerrecht, dann ist das Kriegsrecht, und dann darf jeder jeden hier wirklich platt machen."

In diese Gemengelage rückt einen Tag später das SEK an. Auf dem nun veröffentlichten Video ist der Einsatz ist aus der Perspektive der Beamten zu sehen. "Achtung Waffe", ruft einer der Polizisten. Mehrere Minuten stehen sich die Beamten und Ursache gegenüber. Ursache schreit und droht, die Polizisten fordern in mehrmals auf, die Waffe wegzulegen. Die Aufnahmen sind aus einiger Entfernung erfolgt. Die Schüsse sind nur zu hören, nicht zu sehen. Anschließend sagt ein Mann zum Beamten mit der Kamera: "Jetzt musst du mich auch erschießen, weil ich gesehen habe, was ihr gemacht habt."

Für den Hallenser Strafrechtsprozessor Joachim Renzikowski ist das reiner Theaterdonner. "Hier kommt es nicht darauf an, ob der Polizist oder der Herr Ursache zuerst geschossen hat. Die Polizei war berechtigt, unmittelbaren Zwang auszuüben. Die Polizei war berechtigt, vom Herrn Ursache zu verlangen, dass er seine Waffe runter tut. Wenn der vier Minuten in schussbereiter Stellung auf Polizeibeamte zielt und die Gefahr besteht, dass er schießt, dann liegt da eine Notwehrlage vor. Der Polizist muss sich nicht zuerst durchlöchern lassen, bevor er zurückschießen darf."

Die Polizei konnte in dieser Situation nicht anders vorgehen und hat sich an geltendes Recht gehalten, sagt der pensionierte Polizeidirektor und Professor Michael Knape: "Wenn man alles das zu Grunde legt was der Herr Ursache vor diesem Einsatz von sich gab, wie er den Gerichtsvollzieher bedrohte, er hat gedroht alle Menschen zu erschießen, die sein Grundstück betreten... Also es war ein Einsatz mit einem erhöhtem, ich will sogar sagen hohem, Gefährdungspotential. Die Beamten haben schlagartig gehandelt, sie haben klare Weisungen, Anordnungen gegeben, sie müssen auch Dritte vor Waffengewalt schützen und sich selbst."