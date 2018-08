Das habe Daniel H. so nicht gewollt. Dessen ist sich ein Freund von ihm sicher. "Diese Rechten die das als Plattform nutzen, mit denen mussten wir uns früher Prügeln", schreibt er in einem Statement in sozialen Netzwerken. Der Hintergrund: Sie seien nicht deutsch genug gewesen. "Jeder der Daniel gekannt hat, weiß das dies unmöglich sein Wille gewesen wäre. Lasst euch nicht benutzen."