Telemedizin könnte mancherorts Abhilfe schaffen. Bildrechte: dpa

An den Unikliniken Magdeburg und Halle gibt es jetzt Klassen für angehende Allgemeinmediziner. Ärzteverbände und Kassenärztliche Vereinigung hoffen, dass mehr junge Mediziner dort bleiben, wo sie studieren. Ein weiterer Baustein ist ein Stipendium für diejenigen, die nach dem Studium in einer ländlichen Praxis arbeiten.



Ingrid Grüßner hat das getan und in einer Praxis in Oschersleben begonnen. Dort gibt es auch noch drei mobile Praxis-Assistentinnen, die den Ärzten manchen Weg übers Land abnehmen. Und dann gibt es da ja noch das Zauberwort Telemedizin. Doch was nützt die in der Altmark, wo man mancherorts kaum seine E-Mails losschicken kann?