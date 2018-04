Saatkrähen sind immer in Kolonien unterwegs. Ornithologe Winfried Nachtigall erklärt, warum: "Die Gesamtkolonie erkennt natürlich besser Feinde. Sie kann in der Umgebung besser Nahrung suchen und die Überlebenschancen sind vom einzelnen Individuum höher als in Einzelpaaren." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK