"Es krachte plötzlich, eine riesige Staubwolke hinter uns. Ich sah noch wie die Bäume abknickten. Wir hatten wahnsinniges Glück oder einen Schutzengel." So schildert der Dresdner Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls, was er vor gut einem Jahr in der Sächsischen Schweiz erlebte. Es war ein Neujahrsspaziergang am ersten Januarsonntag 2016. Tom Pauls war mit seiner Frau unterhalb des Rauensteins unterwegs, als ein 30 Kubikmeter großer Felsbrocken kurz hinter dem Ehepaar herabstürzte.

Das Verrückte ist, dass es jetzt passieren kann oder in 10.000 Jahren. Diese Unsicherheit, die macht einen vorsichtig. Tom Pauls Kabarettist

Gefahrenabwehr vs. Naturschutz

Felsstürze, Abbrüche und sogenannte Massenbewegungen sind keine seltenen Ereignisse in der Sächsischen Schweiz. Doch erst, wenn es an bekannten und gut besuchten Plätzen passiert oder Menschen betroffen sind, rückt diese latente Gefahr der Natur ins Blickfeld der Öffentlichkeit.

Felsstürze zwischen 1990 und 2017 Felsstürze (> 10 m³ Gestein)

14, davon 12 in Wintermonaten



Steinschläge (< 10 m³ Gestein)

63, davon 41 in Wintermonaten

Was ist die Ursache für solche Ereignisse? Wo sind besonders gefährdete Bereiche? Was kann getan werden, um die Felsen zu stabilisieren? Die Barbarine ist der bekannteste freistehende Felsen im Elbsandsteingebirge. Die 42 Meter hohe Felsnadel bereitete schon in den 1940er Jahren Probleme. Immer wieder wurde der Sandstein mit Stahlseilen und Beton stabilisiert.

In Nationalparks heißt das oberste Gebot immer "Die Natur muss Natur bleiben". Wie funktioniert das in einem bewohnten und touristisch genutzten Gebiet? Muss man den Menschen vor der Natur schützen oder die Natur vor den Menschen? Wie wird das in anderen Nationalparks mit ähnlichem Touristenansturm gehandhabt?

Probleme auch auf Rügen

Absperrungen nutzen wenig. Diese Erfahrungen haben die Verantwortlichen auf Rügen im Nationalpark Jasmund gemacht. Selbst nach tödlichen Unfällen bleiben gefährliche Strandabschnitte und Küstenwege begehbar. Ingolf Stodian vom Nationalpark Jasmund begründet das so: