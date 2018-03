Nächster Halt: JVA!

Polizei, Justiz und Behörden haben einen eigenen Begriff für sie: jugendliche Intensivtäter. Kinder und Jugendliche, die Straftaten in Serie begehen - Diebstähle, Raubüberfälle und andere Delikte gehen auf ihr Konto. Die Polizei rechnet zu dieser Gruppe Täter, die mindestens fünf bis zehn Straftaten pro Jahr begehen. Vor allem in großen Städten gibt es sie: in Leipzig nach Schätzung der Ermittler derzeit 113, in Dresden 97, 40 in Magdeburg, 15 in Erfurt. Ihre kriminelle Energie ist hoch - vermutlich auch deshalb, weil viele von ihnen wissen, dass ihnen wegen ihres Alters keine Gefängnisstrafe droht. Die Strafmündigkeit beginnt erst im Alter von 14 Jahren. Im Jahr 2015 gab es bundesweit rund 57.000 tatverdächtige Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren.